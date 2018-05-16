Hurmayı sofralarınızdan eksik etmemeniz için 4 neden

Tarihi çok eskilere kadar uzanan ve Ramazan sofralarının da vazgeçilmezlerinde olan hurma, zengin vitamin ve mineral içeriği ile her zaman tüketilmeyi hak eden önemli bir besin kaynağı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, Ramazan boyunca bir bardak su ve 1-2 adet hurma ile orucun açılabileceğini, iftardan sonra da tatlı isteğini kontrol edebilmek için bir bardak süt ve iki adet hurmanın iyi bir ara öğün olabileceğini belirtiyor.

“Hurma iyi bir lif ve enerji kaynağı”

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, günlük enerji, mineral ihtiyacını karşılayabilen ve şeker isteğini baskılama yayardımcı olan hurma her yaş grubunun beslenmesinde yer verilebilecek bir besin olduğunu ifade ederek, “2 adet orta boy hurma, 89 kalori, 19.2 mg kalsiyum, 208.8 mg. potasyum, 4.5 gr. lif ve 0.54 gr protein içeriyor. Yüzde 44-88 oranındaki yüksek şeker içeriğine rağmen, glisemik endeksinin düşük olması sayesinde, gün içerisinde düşen kan şekerinin dengelenmesi adına çok güzel bir alternatif oluşturuyor. Aynı zamanda iyi bir lif ve enerji kaynağı olan hurmanın, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde sindirim sisteminden, sinir sistemine kadar birçok noktada olumlu etkiler oluşturuyor” dedi.

"Hurmada en az 15 çeşit mineral bulunuyor"

Açıklamalarında hurmanın yararından bahseden Bezlenme ve Diyet Uzmanı Şenarslan, “Kalsiyum, magnezyum, demir ve A,B1,B2, Niasin ve C vitamininin yanında hurmada en az 15 çeşit mineral bulunuyor. Potasyum, bor, kalsiyum kobalt, bakır, flor, demir magnezyum,manganez,fosfor,sodyum,selenyum ve çinko bunlardan bazılarını oluşturuyor. Muzdan 2.5 kat daha fazla potasyum barındıran hurma, zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde sinir sistemine destek sağlıyor. Hafızanın güçlenmesinede yardımcı olduğu için özellikle ileri yaş grubunda yer alan kişilerin hurmanın bu özelliğinden yararlanması öneriliyor” açıklamalarında bulundu.

“Sindirimi kolaylaştırıyor”

Hurmanın sindirimi de kolaylaştırdığını ifade eden Uzman Şenarslan, “Hurma lif içeriğinin yüksek olmasından dolayı, sindirim sistemine de olumlu katkı sağladığından Ramazan ayında sıklıkla karşılaşılan kabızlık sorunun çözümüne deyardımcı oluyor. Ayrıca, genel olarak kabızlık sorunu yaşayanlar da, içine hurma koydukları suyu gece boyu beklettikten sonra ertesi sabah içerek hurmanın laksatif. Yüksek lifli yapısı nedeniyle hurma, birçok kanser türüne karşı koruyucu etki sağlayan besinlerden biri olarak gösteriliyor” şeklinde konuştu.

“Güçlü bir antioksidan kaynağı”

Antioksidan içeriği en yüksek meyvelerden biri olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Şenarslan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bu özelliğinin mide ülseri üzerinde de iyileştirici etki sağladığı düşünülüyor. Ayrıca yeterli miktarda tüketildiğinde kolesterol düzeyine düşürmede olumlu etkiler oluşturarak, kalp ve damar hatalıklarına karşı korunma sağlıyor. Ara öğünler için 2-3 adet orta boy hurma 1 porsiyon meyve yerine geçebiliyor. Hurmanın bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etki oluşturduğu çeşitli araştırmalarla gösterilmiş. Hurma tüketimi hücresel bağışıklıktan ziyade özellikle humoral yani sıvısal bağışıklık olarak bilinen antikorlar aracılığıyla sağlanan bağışıklığa destek oluyor. Böylece enfeksiyonlara karşı savaşta destek sağlıyor.”