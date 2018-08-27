Kazım Kurt, tarihi bölgede bulunan Yeşil Efendi Konağı’nı “Atatürk ile Bir Gün” temasının işlendiği ve müze niteliği taşıyan bir eser haline getirdi.

Kazım Kurt, Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan Yeşil Efendi Konağı’nda Eskişehir’de görev yapan gazeteciler ile bir araya geldi. Türkiye’de bu kapsamda ilk kez kullanılan bir teknoloji ile ziyaretçilerine inanılmaz bir deneyim yaşatacak olan bu eseri Eskişehir’de görev yapan gazetecilere gezdiren Kazım Kurt, Mustafa Kemal Atatürk’ün 98 yıl önce kaldığı tarihi Yeşil Efendi Konağı’nı, “Atatürk ile Bir Gün” teması ile Eskişehirliler ve tüm Atatürk hayranlarının hizmetine sunduklarını söyledi. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal Yakut ve Proje Koordinatörü Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Rıdvan Coşkun ile birlikte gazetecilerin karşısına çıkan Başkan Kurt, yeni galeri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Kurt “Mustafa Kemal Atatürk’ün 98 yıl önce kaldığı tarihi Yeşil Efendi Konağı’nı, ‘Atatürk ile Bir Gün’ teması ile Eskişehirlilerle birlikte tüm Atatürk hayranlarının hizmetine sunduk” diyerek, Türkiye’de bu kapsamda ilk kez kullanılan bir teknoloji ile Yeşil Efendi Konağını ziyaret eden vatandaşlara inanılmaz bir deneyim yaşatacaklarının altını çizdi. Tarihi Yeşil Efendi Konağı’nda ziyaretçilere ‘Atatürk İle Bir Gün’ yaşatabilmek için yeniden kurgulandığını belirten Başkan Kazım Kurt, müze niteliği taşıyan bu galerinin ‘Artırılmış Gerçeklik’ programıyla da desteklendiğini vurguladı. Başkan Kurt açıklamasında, “Bugün 27 Ağustos. 27 Ağustos 1920’de Türk Ordusunun Batı Cephesinin yeni oluşturulmaya başlandığı bir noktada yine böyle bir Kurban Bayramında Mustafa Kemal Eskişehir’e gelir. Eskişehir’de hem batı cephesinin organizasyonu ile ilgili değerlendirmeleri hem de Eskişehir ile ilgili değerlendirmeleri yapar. O gün, Yeşil Efendi dediğimiz konakta bir gece misafir olur. O konak bugün Odunpazarı Belediyesi tarafından müze haline getirildi. Hem Kurtuluş Savaşı’nın hazırlıklarını içeren hem Kurtuluş Savaşı sırasında bu bölgede bulunan materyallerden oluşan hem de Türkiye’de ilk defa uygulanan artırılmış gerçeklik uygulaması ile Atatürk ve Yeşil Efendi ile buluşma şansı yakalayacağız. Odunpazarı Belediyesi Eskişehir’de yine Eskişehirli yerli bir firmamızın desteği ile bu müzeyi gerçekleştirdik" dedi.

Başkan Kazım Kurt, açıklamasının ardından gazetecilere Odunpazarı Belediyesi tarafından “Atatürk ile Bir Gün” teması ile yeniden dizayn edilen Yeşil Efendi Konağı’nı gezdirdi.

Yeşil Efendi Konağı’nı ziyaret edenler, tarihi bir mekân içerisinde, tarihi objeler arasında zaman yolculuğuna çıkacak. Bu zaman yolculuğuna katılmak isteyen vatandaşlar, Yeşil Efendi Konağı’nı her gün 10.00 -18.00 arasında ziyaret edebilecek.