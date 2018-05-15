İBF’de "Porsuk Çayı Köprüleri" fotoğraf sergisi açıldı

Prof. Dr. Levend Kılıç tarafından yürütülen "Optik Bakış" dersi kapsamında İBF öğrencileri Arjin Civan Şahin, Bünyamin Kutluca, Nevruz Doğan, Onur Berkay Suiçmez, Sena Aşıcı, Taşkın Demir, Tuğçe Erman ve Yusuf Zeynel ‘in hazırladığı serginin açılışına çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı. Bütün bir dönem süren çalışmalarının karşılığını almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren İBF Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi Arjin Civan Şahin görüşlerini şöyle belirtti:

“Sergi, bütün dönem boyunca üzerinde çalıştığımız fotoğraflardan oluşuyor. Belli bir tema belirleyip buna farklı öğrencilerin farklı bakış açıları ile çektiği fotoğraflar sergimizde yer alıyor. Ortaya çıkan fotoğraflardan memnunum, kendi çektiğim karelerde farklı bir şey denemeye çalıştım. Fotoğraf çekmeyi seven birisi olarak benim için önemli bir tecrübeydi. Fotoğrafçılıkla ilgileniyorum ve bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Bu anlamda bir konu belirleyip bu konu etrafında fotoğraf çekmek gibi uzun soluklu bir çalışma yapmamıştım. Bu etkinlik, benim ve arkadaşlarım için iyi bir deneyim oldu. Sergilenmesi ve toplumun beğenisine sunulması kendi açımdan çok önemliydi.”

"Köprüler ile insanlar arasındaki bağlantıyı anlamaya çalıştık"

Köprülerin insan ve kent hayatındaki yerini tema edindiklerini dile getiren İBF öğrencisi Bünyamin Kutluca ise, konu üzerinde düşünsel bir sürece girdiklerini ve köprülerle insanlar arasındaki bağlantıyı anlamaya çalıştıklarına dikkat çekti. Kutluca, “Arkadaşlarımızla çekmiş olduğumuz fotoğrafları bir kolaj hâline getirip bir sergi oluşturmaya çalıştık. Gelen katılımcıların sergi hakkındaki düşüncelerini aldıktan sonra fotoğrafçılık ve Porsuk Köprüleri üzerine bir konuşma yapmayı planladık. Ben fotoğraflarımı çekerken insanın köprü ile arasındaki ilişkiyi incelemek istedim. Bu sayede köprülerin sadece üzerine basılıp geçilmeyecek yapılar olduğunu, üzerinden geçtikten sonra da unutulmayacak yapılar olduğunu fotoğraflarıma yansıtmaya çalıştım. Bize gerekli tüm imkânları sağlayan Levend Hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Porsuk Çayı’nda bulunan köprülerin fotoğraflarının yer aldığı “Porsuk Çayı Köprüleri” sergisi 25 Mayıs Cuma gününe kadar İBF Sergi Salonu’nda ziyaretçilere açık olacak.