İbrahim Sissoko’nun acı günü

26 yaşındaki futbolcunun babası Yacob Sissoko hayatını kaybetti.

Eskişehirspor’da 3 yıl önce oynayan ve bu sene yeniden dönüş yapan İbrahim Sissoko’nun babası Yacob Sissoko vefat etti. 26 yaşındaki futbolcu aldığı haberin ardından büyük üzüntü yaşadı. Vefat haberinin ardından Eskişehirspor’un resmi sitesinden, "Profesyonel Futbolcumuz İbrahim Sissoko’nun babası Yacob Sissoko’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sissoko ailesine, sevenlerine, sabır ve başsağlığı diliyoruz" açıklaması yapıldı.