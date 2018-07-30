İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı gerçekleştirildi

Kazım Kurt, İç Anadolu Belediyeler Birliği 2018 yılı Temmuz ayı encümen toplantısına katıldı.

Afyon Dazkırı Belediyesinin ev sahipliği yaptığı toplantıya birlik encümen üyesi olan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yenimahalle Belediye Başkanı ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar, birlik encümen üyeleri, Taşpınar Belediye Başkanı Cihan Yüksel, Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş ve Birlik Genel Sekreteri Salim Çoruk katıldı. Birlik Başkanı Fethi Yaşar başkanlığında yapılan toplantıda İç Anadolu Belediyeler Birliği 2018 yılı Temmuz ayı encümen toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Görüşülen gündem maddelerinin ardından İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne üye belediyelerden gelen talepler Birlik Bütçe imkânları doğrultusunda değerlendirildi.