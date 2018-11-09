İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Dr. Erdil, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'yı ziyaret etti

Çeşitli etkinliklere katılmak için Eskişehir'e gelen Dr. Tayyip Sabri Erdil, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile birlikte Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Çomaklı'nın makamında gerçekleşen görüşmede Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. Rektörlük Şeref Defterini imzalayan Prof. Dr. Erdil'e, Rektör Prof. Dr. Çomaklı tarafından hediye sunulması ile ziyaret son buldu.