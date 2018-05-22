İftar sofraları Cumhuriyet ve Satılmışoğlu’nda kuruldu

İftar programlarını, “Ramazan bizim için çok önemlidir. İftar sofralarımızda vatandaşlarımızı bir arada görmek, bize büyük mutluluk veriyor. Ramazan’ın mutluluğu bu şekilde paylaştıkça çoğalıyor” sözleriyle değerlendiren Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın da katıldığı iftar programları, Cumhuriyet ve Satılmışoğlu Mahallelerinde devam etti. Ataç, her iki mahalledeki iftarlarda vatandaşlarla sohbet ederek, “Hayırlı Ramazanlar” diledi. Başkan Ataç’a, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan Tutucu ve Hasan Hüseyin Bolat eşlik etti. Satılmışoğlu’ndaki iftarın ardından Ataç, mahallede bulunan kahvehaneleri dolaşarak, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.