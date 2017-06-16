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16 Haziran 2017 11:46

İftar sofraları Sazova ve Elmalı’da kuruldu

Tepebaşı Belediyesi’nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği sokak iftarlarında, vatandaşlar bir araya gelerek bereketi paylaşmaya devam ediyor.

İftar sofraları Sazova ve Elmalı’da kuruldu

16 Haziran 2017 11:46


Son olarak Sazova Mahallesi Sağlık Ocağı önünde ve Elmalı Mevki Yunus Emre Cami yanında düzenlenen iftar yemeğine binlerce vatandaş katıldı. Sazova Mahallesi’nde gerçekleşen sokak iftarına Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de katılarak vatandaşlar ile sohbet etti.


Etkili olan yağmur yağışının hemen ardından gerçekleşen iftar etkinliklerine katılan Eskişehirliler, hep birlikte aynı sofrada oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. Vatandaşlar, her sene Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen sokak iftarlarından dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür etti.




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