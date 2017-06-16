İftar sofraları Sazova ve Elmalı’da kuruldu

Son olarak Sazova Mahallesi Sağlık Ocağı önünde ve Elmalı Mevki Yunus Emre Cami yanında düzenlenen iftar yemeğine binlerce vatandaş katıldı. Sazova Mahallesi’nde gerçekleşen sokak iftarına Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de katılarak vatandaşlar ile sohbet etti.

Etkili olan yağmur yağışının hemen ardından gerçekleşen iftar etkinliklerine katılan Eskişehirliler, hep birlikte aynı sofrada oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. Vatandaşlar, her sene Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen sokak iftarlarından dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür etti.