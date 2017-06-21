İftar sofrası bu kez de Yazıdere’de kuruldu

Her gün farklı bir mahallede kurduğu iftar sofralarında mahalle halkını iftar sofralarında buluşturan Seyitgazi Belediyesi, son olarak Yazıdere Mahallesinde iftar sofrasını kurdu. Bugüne kadar farklı mahallede iftar sofrası kuran ve binlerce vatandaşın birlikte orucunu açtığı sofralarda olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Sizlerle sevgimizi, muhabbetimizi bu mübarek ayda daha belirgin yaşıyoruz. Bu sofralarda bir araya gelirken, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve güzel komşuluk ilişkilerimizi ortaya koyuyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. İftar soframız hayırlara vesile olsun. Şimdiden Ramazan Bayramınız kutlu olsun" dedi.