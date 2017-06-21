Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 16:52

İftar sofrası bu kez de Yazıdere’de kuruldu

Eskişehir Seyitgazi Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününden bu yana her gün farklı bir mahallede iftar sofrası kurmaya devam ediyor.

İftar sofrası bu kez de Yazıdere’de kuruldu

21 Haziran 2017 16:52


Her gün farklı bir mahallede kurduğu iftar sofralarında mahalle halkını iftar sofralarında buluşturan Seyitgazi Belediyesi, son olarak Yazıdere Mahallesinde iftar sofrasını kurdu. Bugüne kadar farklı mahallede iftar sofrası kuran ve binlerce vatandaşın birlikte orucunu açtığı sofralarda olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Sizlerle sevgimizi, muhabbetimizi bu mübarek ayda daha belirgin yaşıyoruz. Bu sofralarda bir araya gelirken, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve güzel komşuluk ilişkilerimizi ortaya koyuyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. İftar soframız hayırlara vesile olsun. Şimdiden Ramazan Bayramınız kutlu olsun" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!