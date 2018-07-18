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18 Temmuz 2018 16:11

İhsaniye yeni görünümüne kavuştu

Tepebaşı Belediyesi tarafından bölge genelinde sürdürülen yol, kaldırım yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

İhsaniye yeni görünümüne kavuştu

18 Temmuz 2018 16:11


Tepebaşı Belediyesi yol, kaldırım yapım ve onarım çalışmaları kapsamda İhsaniye Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar ile sokaklar yenilenerek yurttaşların hizmetine sunuldu. Özellikle ikinci el eşya satış mağazalarının yoğun olarak bulunduğu İhsaniye Mahallesi’nde sokaklar yenilendi. Kural dışı araç parkının önlenmesi için kaldırım kenarlarına taş dubalar yerleştirilirken, çalışmalarla mahallenin üst yapı eksikleri büyük oranda tamamlandı. Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını kaydettiler.


Bölge genelinde üst yapı çalışmaları aralıksız sürerken, kaynakların halk yararına kullanılması konusunda büyük hassasiyet içinde olduklarını ifade eden yetkililer, asfaltı ve kaldırımları bozulmuş bölgelerde yenileme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Tepebaşı genelinde sürdürülen çalışmalar ile yurttaşların sorunsuz bir şekilde ulaşım olanaklarından yararlanması amaçlanıyor.




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