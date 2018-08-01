İhtiyaçlarının 15 katı elektrik üretiyorlar

Türkiye genelindeki teşvikler sayesinde güneş enerjisi santralleri kuran özel girişimciler, ürettikleri elektriği devlete satıyor. Bu kapsamda Eskişehir’in Çifteler ilçesine kurulan binlerce panel, elektrik üretimini arttırılması konusunda büyük önem arz ediyor. İlçede 2 megavattan biraz fazla olan tüketim karşılığında 35 megavatlık üretim yapılıyor.

Elektrik ihtiyaçlarının kat be kat fazlasını üretime dönüştürdüklerini kaydeden Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, özel girişimcilerin dikkatlerini ilçeye çekmeye devam edeceklerini söyledi. Güneş enerjisinden en fazla yararlanan yerlerin başında Çifteler’in geldiğini hatırlatan Başkan Özen, "Çifteler’de bizim trafo istasyonu var. Bu yaklaşık 40 megavatlık bir istasyon ve bunu 75 megavata çıkarttılar. Trafo istasyonumuz da 100 megavata çıkartılıyor. Yani 60 megavat civarında bir güneş paneli olacak. Çifteler’de şu andaki paneller 35 megavat civarında enerji üretiyor. Çifteler’in 2010 ile 2012 yıllarında yıllık elektrik tüketimi 2 megavat civarındaydı. Şu anda Çifteler tüketiminin 16-17 katı, Çifteler’in şimdi biraz daha tüketiminin arttığı varsayalım ve 15 katı güneşten elektrik üretiyoruz. Bölgemizde ilçe bazlı olarak bakıldığında en fazla üreten yerlerden birisi olduğumuzu görüyoruz. Çifteler’in ön plana çıkması; yerin, maliyetin ucuz olması ve gün ışığından en fazla faydalanan yerlerden birisi olmasıdır. Tüketim bölgelerine kolay da ulaşabiliyoruz. Bu avantajlardan dolayı Çifteler tercih ediliyor" dedi.