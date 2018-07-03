İki aile arasında kavga: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Akyürek Sokak’ta yaşayan Eren Y., Kamile Y., Burcu B., Hakkı B. ile aralarında daha önceden husumet bulunan Birol, Şenol, Şevket ve Cem Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Birol, Şenol, Şevket ve Cem Ö., yanlarında bulunan tüfekle karşı taraftaki aile bireylerine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Saçmalardan yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, silahlı kavga olayına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.