İki aracın arasına sıkışan kadın ölümden döndü

Alkollü sürücünün, yol kenarında park halinde bulunan araçla kendi idaresindeki araç arasına şıkıştırdığı kadın adeta ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre; olay Yenibağlar Mahallesi Martı Sokak ve Gün Sokak kesişiminde meydana geldi. Ebubekir Seliloğlu idaresindeki 26 VY 268 plakalı kiralık otomobil ile Gün Sokak üzerinde seyir halinde bulurken durup Martı Sokak istikametine gitmek için geri geri ilerlemeye başladı. Bu esnada Martı ve Gün sokakları kesişiminde bisikleti üzerinde bulunan Eda B. isimli genç kadın, gelen aracı fark etmedi. Daha sonra araç sürücüsü, Martı Sokak üzerinde park halinde bulunan 26 EV 207 plakalı otomobilin yanında duran Eda B.’ye çarptı. Daha sonra Seliloğlu’nun kullandığı araç doğru ileri doğru gitti. Ardından bir kez daha geri geri gelen sürücü genç kadına ikinci kez çarptı. İkinci çarpmayla iki araç arasında sıkışan kadın bisikletiyle araçlar arasında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan genç kaldırım üzerine getirildi. Akabinde 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Araç sürücüsünde yüksek alkol tespit edildi

Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Eda B.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı. Asayiş Şube ve Trafik Şube müdürlükleri ekipleri ise kaza yerinde Seliloğlu’nun kontrollerini yaptı. Ekipler, kazayı gerçekleştiren otomobil sürücüsü Ebubekir Seliloğlu’nu alkol muayenesine soktu. Seliloğlu’nun üflediği alkolmetreden, 150 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Ardından araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkez Amirliği’ne götürüldü.