İki engelli öğrencinin ortak başarı hikayesi

Yıllar önce yaşıtları gibi yürüyüp koşabilen Gamze Gül ve Batuhan Enes Başay isimli iki genç, yaşadıkları iki ayrı elim kaza sonrasında tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı. Yaklaşık 3 sene önce trafik kazası geçiren Gamze ile 6 yaşında bir kurşun yüzünden yürüme kabiliyetini kaybeden Batuhan, aynı sınıfta eğitim gördü. Gençlerin okuma azmi birçok insana örnek olurken, sınıf arkadaşları bu süreçte farklı hikayelere fakat aynı başarıya sahip arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Batuhan ve Gamze bu yıl Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü’nden mezun olmaya hak kazanırken, Okul Müdürü Dr. Sırrı Kabadayı başarılı öğrencileri ödüllendirmeyi ihmal etmedi.

"Daha önceden okula yürüyerek geliyordum, şimdi oturarak geliyorum"

Liseye başladığı sırada trafik kazası geçirdiğini belirten Gamze Gül, bu olaydan dolayı okuluna bir yıl ara verdiğini anlattı. Okulun kendisi için çok verimli olduğuna değinen Gül, "Ben bir trafik kazası geçirdim. Yaklaşık 3,5 sene oldu. Ondan dolayı yürüme güçlüğü çekiyorum. Yaklaşık 1 sene bu okula yürüyerek geliyordum. 9. sınıf bittiğinde kazayı geçirdim. 1 sene okulumu dondurmak zorunda kaldım. Benim için gerçekten çok kötü geçti. Daha sonra okula başladım. Bir yerden tutunmak zorundaydım. Çünkü okulu çok seviyorum. Öğretmenlerim de bilir; bu okula tekrardan başladım ve benim için bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Daha önceden okula yürüyerek ayakta geliyordum. Şimdi de oturarak geliyorum. Benim için bir fark yok açıkçası. Bilişim Teknolojileri Web Tasarım Programlama Bölümü’nden mezun oluyorum. Karne sınırda kaldı açıkçası 84.5’ten sınırda kalıyorum. Teşekkür alıyorum ama olsun benim için önemli olan notlar değil. Bu okulun bana çok verimli olduğuna inanıyorum; hem karakter hem de okul açısından" dedi.

"Kendimi tamamen yazılım üzerine geliştirmek istiyorum"

Diğer hikayenin kahramanı Batuhan Enes Başay, Veri Tabanı Bölümü’nden mezun olmanın heyecanını yaşıyor. Okuldan aldığı eğitimin üst düzey olduğunu ve kendisine destek olan herkese teşekkürlerini ileten Başay, "Ben 6 yaşındayken silahlı yaralanma sonucunda yürüyemedim. Zihinsel olarak okulumda hiçbir engel yok. Sadece fiziksel olarak engel durumu oluyor. Onda da öğretmenlerim ve arkadaşlarım büyük bir destek sağlıyorlar. Teşekkür aldım. Bu sene üniversiteye hazırlandığım için çok okula ağırlık veremedim. Bundan sonra tamamen kendimi yazılım üzerine geliştirmek istiyorum. Okuldan aldığım eğitim çok üst düzeydi. Bunun üzerine bir şeyler koymak istiyorum. Engellilerin eve kapanmaları kendileri için çok zararlı. Hayallerinin peşinden koşmalarını diliyorum" diye konuştu.

"İyi ki onların öğretmeni olmuşum"

Son olarak konuşan Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Gökhan Torgut, iki öğrencisinin hikayelerine ortak olduklarını kaydetti. Düz yoldan herkesin ilerleyebildiğini ancak çakıllı yollardan ilerlemenin başarı sayıldığını aktaran Torgut, "İki öğrencimiz gerçekten kendi hikayelerine bizi de ortak etmeyi başardılar. Bu yüzden bizler de mutluyuz. Biz her zaman şuna inanıyoruz; önemli olan beyinlerde engelin olmaması. Bunun haricinde hiç bir engel tanımıyoruz, öğrenciler de tanımıyorlar. İki başarılı öğrencimiz var bu gruba giren. Kendi hikayelerini oluşturmaya çalışıyorlar. Başkalarının hikayelerinde figüran olmaktansa, kendi hikayelerinde başrol olmayı başarabilen öğrencilerimiz. Bu sene mezun ediyoruz ama gelecek dönemlerde çok çok iyi yerlerde göreceğimizden hiçbir kuşkumuz yok. Mutlaka hayat bize çakıllı yollar sunacaktır. Ama önemli olan düz yollarda değil de o çakıllı yollardan ilerleyebilmektir. Gamze ve Batuhan bizimle olan süreçte bunu başarıyla yerine getirdiler. Tabii bunda sınıfındaki diğer arkadaşlarının da katkısı es geçilemez. Mutlaka onların da bu başarıya inanılmaz derecede katkıları oldu. Ben diğer sınıf arkadaşlarına, Gamze ve Batuhan’a göstermiş oldukları gayret hususunda tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki onların öğretmeni olmuşum, iyi ki onlarla tanışmışım" şeklinde konuştu.