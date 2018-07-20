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20 Temmuz 2018 14:32

İkinci el araç piyasasına büyük katkı

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete açılan Açık Oto Pazarı, Eskişehirlilerin adeta akınına uğramaya devam ediyor.

İkinci el araç piyasasına büyük katkı

20 Temmuz 2018 14:32


Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehirlilerin hizmetine kazandırılan ve kentin en büyük otomobil pazarı olma özelliğini taşıyan Açık Oto Pazarı, araç alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.


Muttalip mevkiinde, Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsü karşısında faaliyet gösteren otomobil pazarında geçtiğimiz hafta vatandaşlar tarafından 409 araç görücüye çıkarıldı. Hizmete girdiği günden itibaren yoğun talep gören pazar, ikinci el araç alım-satımı yapmak isteyen vatandaşların, yaz ve kış koşullarında hizmet almalarını sağlayacak şekilde düzenlendi. Öte yandan tesis içerisinde yer alan kafeterya ve çocuk oyun alanı gibi donanımlar ile de vatandaşların beğenisini topluyor.


Eskişehirliler Açık Oto Pazarı’nda araç alışverişi yapmaktan ötürü memnuniyetini ifade ederken tesisin işletmesi de Tepebaşı Belediyesi ile yapılan protokolle Tepebaşı A.Ş. tarafından sürdürülüyor.


Tesis, pazar günleri 07.00-16.00 saatleri arasında 10 TL bedel karşılığında hizmet veriyor.




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