İl Emniyet Müdürlüğünce şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınları onuruna yemek

Eskişehir'de iş adamı Onur Sürmeli'nin ev sahipliğini yaptığı, İl Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde polis şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınları onuruna yemek programı düzenlendi.

Oteldeki yemek programına, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve eşi Yasemin Dinç, Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Muzaffer Doğanay, KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Onur Sürmeli, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şehit yakınları ile gazi ve aileleri katıldı.

"Bugün huzur ve güven içerisinde günlük hayatımıza devam edebiliyorsak bu en önce şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir"

Yemek programında konuşan Vali Çakacak, Türk milleti olarak vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan bir millet olduğunu belirterek, "Hepimiz bu mukaddes topraklarda özgür, bağımsız ve müreffeh olarak yaşamanın bir bedeli olduğunu elbette ki biliyoruz. Türk Milleti bu bilinç sebebiyledir ki bin yıldır nice saldırıya, nice istilaya, nice işgal girişimine karşı el ele vererek, kol kola girerek, canını kanını feda ederek bu topraklara hiçbir düşman çizmesini değdirmemiş ve ne bedel ödenmesi lazımsa o bedeli ödemekten çekinmemiştir. Bugün huzur ve güven içerisinde günlük hayatımıza devam edebiliyorsak; bu en önce şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal olmak üzere ahirete intikal etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, tüm gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, “İçeride ve dışarıda düşmanları bitmeyen bu güzel vatanımızın bütünlüğünün, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması uğrunda canlarını feda eden, şehitlerimiz ile bu uğurda yaralanan gazilerimize olan minnet ve vefa borcumuzu unutmadık, unutmayacağız. Bu akşam bizlerle olduğunuz için teşkilatım adına hepinize teşekkür ediyor, ahirete intikal etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çakacak, iş adamı Onur Sürmeli'ye yaptığı ev sahipliğinden ve Emniyet Müdürlüğüne verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.