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İl Emniyet Müdürü Dinç, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Tepebaşı ilçesinde bulunan mahallelerin muhtarları ile bir araya gelerek, istişare ve mahallelerin genel asayiş konularını görüştü.


Emniyet Müdürlü toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Dinç, bu tip toplantılarda muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Muhtarların istek, öneri ve şikayetlerini dinleyip yaşanan sorunlara çözüm bulmak açısından bu tarz toplantıların önemine değinen Dinç, mahalle muhtarlarına ve vatandaşlara her zaman kapılarının açık olduğunu, bir sorunla karşılaşıldığında 155 Polis İmdat hattının aranarak bilgi verilmesini istedi.


Toplantıya katılan muhtarlar da bu toplantıların faydalı olduğunu belirterek, bölgelerinde bulunan sorunları dile getirdi. Başta İl Emniyet Müdürü Engin Dinç olmak üzere Eskişehir polisinin yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sundu.


Öte yandan toplantıda Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürü de Tepebaşı bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bir sunum yaparak muhtarları bilgilendirdi.

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