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İl Emniyet Müdürü Dinç'e nezaket ziyareti

Türkiye İş Adamları Konfederasyonu Genel Sekreteri Serkan Zengin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’i makamında ziyaret etti.

Türkiye İş Adamları Konfederasyonu Genel Sekreteri Serkan Zengin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret etti.


Ziyaret esnasında Zengin, geçtiğimiz günlerde ulusal ve yerel medya haber konusu olan ve yapılan araştırmalar sonucu Türkiye'nin en güvenli şehir olmasındaki katkılarından dolayı İl Emniyet Müdürü Dinç'e plaket takdim ederek teşekkür etti.


Eskişehir halkının huzur ve güvenliği için yapılan çalışmalara aralıksız devam edileceğini belirten Dinç ise, nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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