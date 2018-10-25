İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

ETO'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Vali Yardımcısı Akın Ağca, Çalışma ve İş Kur İl Müdürü Hasan Yoldaş, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, ETO Başkanı Metin Güler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vali Çakacak, Eskişehir'deki iş gücü piyasasının arz-talep, istihdam, eğitim durumu, mesleki eğitim ihtiyaçları, işsizlikle mücadele ve dezavantajlı gruplara yönelik geliştirilebilecek politikaları görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere kurulun her üç ayda bir araya geldiğini bildirdi. Ocak 2018'den bu tarafa il düzeyindeki istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili konuların görüşüleceği toplantının verimli geçmesini dileyen Çakacak, “Eskişehir'in hem sanayisinin gelişmesine, hem de istihdamının artmasına yönelik yapılan çalışmalara büyük önem veriyoruz.” dedi.