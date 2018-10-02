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İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Eskişehir 2018 Yılı 4.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirildi.


Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu'nda bir araya gelen il müdürleri, belediye başkanları ve kurum başkanları koordinasyonda yaşanan sıkıntıları dile getirdiler. Vali Yardımcısı İsmail Soykan'ın başkanlığında yapılan toplantıda, Eskişehir'de devam eden ve yapılması planlanan projelerin detayları açıklandı. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantı Eskişehir'deki gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve bütün kurum temsilcilerine söz hakkı verilmesi ile son buldu.

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