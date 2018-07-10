İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu’nda bir araya gelen il müdürleri, belediye başkanları ve kurum başkanları koordinasyonda yaşanan sıkıntıları dile getirdiler. Toplantıya başkanlık yapan Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Eskişehir’de devam eden ve yapılması planlanan projelerin bedellerini açıkladı. Soykan, "İlimizdeki kamu yatırımlarına 2018 yılı ikinci dönem sonu itibariyle baktığımızda; 22 yatırımcı kuruluşun gerçekleştirdiği yatırımların toplam proje bedelleri 5 milyar 736 milyon 595 bin liradır. 2018 yılı ödeneği 807 milyon 887 bin, dönem sonu itibariyle harcama 281 milyon 15 bin liradır. Toplam 459 adet projenin 52’si tamamlanmış, 241’i devam etmekte, 57’si ihale aşamasında, 6’sı hazırlık aşamasında olup, 103 projeye henüz başlanmamıştır. Bu projelerin dönem sonu itibariyle ortalama fiziki gerçekleşme oranı yüzde 59, ortalama nakdi gerçekleşme oranı yüzde 39’dur. Mahalli idarelerimizce ise 122 adet yatırım projesi yürütülmekte olup, bu projelerin toplam bedeli 989 milyon 439 bindir. 2018 yılında bu projelere 646 milyon 404 bin ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 66 milyon 498 bin lirası harcanmıştır. Bu projelerin 16’sı tamamlanmış, 58’i devam etmekte, 11’i ihale aşamasında olup, 37’sine ise başlanmamıştır" dedi.