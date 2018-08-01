İl Milli Eğitim Müdürü Özen’den LGS açıklaması

Liselere Geçiş Sınavı’ndaki (LGS) yerleştirmede Eskişehir’de Anadolu liselerinde oluşturulan 4 bin 236 kişilik kontenjandan 488 kontenjanın, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 4 bin 404 kontenjandan bin 894 kontenjanın boş kaldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Özen, İmam Hatip Liselerinde ise bin 388 kontenjan açıldığını fakat açılan bu kontenjanlara 334 öğrencinin yerleştirildiğini ve bin 54 kontenjanın boş olduğunu söyledi.

“Tercih yaptığı halde yerleşemeyen öğrenci sayımız 700 civarında”

İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, “Öğrencilerimizden 8 bin 738 öğrenci başvuru döneminde tercihte bulunmuştur. Bunlardan 4 bin 882 öğrenci sınavla öğrenci alan okullar için başvuru yapmıştır. Sınavsız öğrenci alan okullara ise 8 bin 635 öğrencimiz tercih yapmıştır. İlimiz genelinde değişik gerekçelerle tercih yapmayan öğrenci sayımız bin 169’dur. Buna göre tercih yaptığı halde yerleşemeyen öğrenci sayımız 700 civarındadır. Bu 700 öğrencimizin tercihlerine yerleşememe gerekçesi, bize gelen müracaatları dikkate aldığımızda şu şekilde tespit ettik. Özellikle Büyükdere Mahallesi’nde bulunan Fatih Anadolu Lisesi, Kılıçoğlu Anadolu Lisesi ve Salih Zeki Anadolu Lisesi çok yoğun bir talep ile karşı karşıya kalmıştır. Ancak bu okullarımızın kontenjanı da belli bir sınırdadır. Aynı şekilde yine aynı bölgede bulunan Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesinde an itibariyle boş kontenjan mevcuttur. Ve bu Anadolu Lisemiz aynı bölgedeki öğrencilere hitap etmektedir. Yine komşu kayıt alanındaki Süleyman Şah Anadolu Lisemiz şehir merkezinde yer almasına rağmen boş kontenjana sahiptir. Burada yerleşememelerinin arkasındaki gerekçenin velilerimizin ve öğrencilerimizin öncelikli olarak şehir merkezindeki bu 3 okulu toplu halde talep etmeleri olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

“Tercihler Bakanlık tarafından öncelik sırasına göre bir değerlendirmeye tabi tutuldu”

Değerlendirmenin öncelikle öğrencilerin kayıt alanı denilen oturdukları yere yakın liselere yönlendirilerek yapıldığını, bu yönlendirme işleminin adrese dayalı olarak gerçekleştirildiğini ve talebin çok olması durumunda öğrencilerin aynı kayıt bölgesindeki ortaokulda okudukları süreler dikkate alındığını ve daha sonraki değerlendirmede dikkate alınan kriterin tercih önceliği olduğunu belirten Özen, “Yani öğrencilerden hangisi bu okulu daha önce tercih etmişse, üçüncü sırada bu dikkate alınmıştır. Eşitlik devamlılığı halinde öğrencilerin başarı durumları dördüncü bir kriter olarak dikkate alınmıştır. Hala devam ediyorsa öğrencinin son sene içerisinde yapmış olduğu devamsızlık günleri kriter olarak alınmıştır. Her şeye rağmen eşitlik bozulmamışsa yaş kriteri dikkate alınmış, yaşı küçük olana öncelik verilmiştir” diye konuştu.

Bütün öğrencilere ve velilere talep ettikleri okullara yerleştikleri sağlıklı, güzel bir dönem dileyen Özen, yerleşen öğrencilerin hemen gidip tatillerini yapıp, dinlenip okula hazır gelmelerini beklediklerini söyledi.