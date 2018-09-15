İl Sağlık Müdürlüğü antibiyotik kullanımına dikkat çekti

13 Eylül Dünya Sepsis (Mikrop toksinlerinin kana karışması ile meydana gelen klinik tablo) Günü nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge antibiyotik kullanımına dikkat çekti. Prof. Dr. Birgül Yelken, Dr. İsmail Kerem Gelir, Dr. Fatih Demircan, Dr. Ebru Karakoç ve Dr. Bayram Furkan Candan'ın da konuşmacı olarak katıldığı programda Müdür Bilge, “Bazen kan zehirlenmesi olarak da adlandırılan sepsis, vücudun genellikle enfeksiyon veya yaralanmaya karşı ölümcül bir yanıtıdır. Sepsis milyonları öldürür, etkisizleştirir. Hayatta kalmak için erken şüphe ve tedavi gerektirir” dedi.

Doç. Dr. Uğur Bilge konuşmasının devamında, “Sepsis ve septik şok, zatürre, grip veya idrar yolu enfeksiyonları gibi vücudun herhangi bir yerinde bir enfeksiyondan kaynaklanabilir. Dünya çapında, sepsis geliştirenlerin üçte biri ölmektedir. Hayatta kalan birçok kişi, travma sonrası stres bozukluğu, kronik ağrı ve yorgunluk, organ fonksiyon bozukluğu veya ampütasyonlar gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bozukluklarla karşılaşır. Son birkaç yıldır, antibiyotik direnci ve bakterilerin geleneksel antibiyotiklerle tedavi edilememesinin neden olduğu enfeksiyonlar insan hayatını ciddi bir problem olarak giderek artan sıklıkta karşımıza çıkmaktadır. Antibiyotik direnci; hem hastalar hem de sağlık çalışanları için ciddi bir problemdir. Çünkü dirençli enfeksiyonlar sepsisi tetikleyebilir. Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, antibiyotik direncinin, küresel halk sağlığı için giderek artan ciddi bir tehlike” ifadelerini kullandı.

“Halktan, sağlık çalışanlarına kadar herkes, antibiyotik direncini azaltmada rol oynar”

Grip döneminin yaklaştığını hatırlatan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge, antibiyotik direncini azaltmak için önerilerde de bulunarak, “Grip soğuk algınlığı ya da boğaz ağrısı gibi bakterilerin neden olmadığı bir hastalık için antibiyotik yazılması konusunda ısrarcı olmayın. Asla sizin için reçete edilmemiş bir antibiyotiği kullanmayın. Bir akrabanızın veya arkadaşınızın antibiyotiğini aynı enfeksiyona sahip olduğunuzu düşünerek kullanmayın. Size verilen antibiyotiği önerilen periyotta, dozda ve sürede kullanın. Enfeksiyonları önlemek için ellerinizi sık sık ve derinlemesine yıkayın, enfeksiyonları olan kişilerden mümkünse uzak durun ve tavsiye edilen aşıları yaptırın” uyarılarında bulunan Eskişehir il Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge konuşmasının son bölümünde, “Sepsis uzmanları antibiyotik direnci konusunda endişelidir. Uygun antibiyotiklerle enfeksiyonu kontrol etmek sepsis tedavisinin temel taşıdır bu yüzden de antibiyotik direncini önleme stratejileri desteklemelidir. Hastaları tedavi etmede yeterli antibiyotik olmadan, sepsis bakımın geleceği umutsuz olacaktır. Bakteriyal enfeksiyonları tedavi etmeye ve sepsisi olanların hayatlarını kurtarmaya devam edebilmemiz için süper dirençli bakterilerin büyümesini yavaşlatmak zorundayız, bu nedenle halk, basın ve tüm sağlık çalışanlarının desteği gereklidir” ifadelerini kullandı.