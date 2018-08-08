İl Sağlık Müdürlüğü işitme engellilere kulak veriyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce “Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz” çalışmasının ardından uygulamaya konulan proje kapsamında 22 sağlık personeline uzman eğitimciler tarafından ’Temel İşaret Dili Eğitiminin’ bir üst basamağı olan Türk İşaret Dili (TİD) Eğitici Öğretici Tercümanlık Eğitimini alan sağlık personeli tarafından veriliyor. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; uygulama ile işitme, dil ve konuşma engelli vatandaşların tercüman sağlık personelleri eşliğinde evlerinden Sağlık Müdürlüğünün araçları ile alınıp sağlık kurumlarına götürüldüğünü belirtti. Verilen bu hizmetin tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri, diyaliz merkezleri, tedavi merkezleri, aile hekimlerini ve toplum sağlığı merkezlerini kapsadığına da değinen Bilge, engelli vatandaşların götürüldükleri sağlık kurumlarında tercüman sağlık personelleri refakatinde hasta kabul, poliklinik muayene, tahlil, tetkik hasta yatış klinik, sağlık kurulu, acil servisler koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalandığına değindi. Bilge, "Sağlıkta İşitme Engellilere Kulak Veriyoruz; Sessiz Kalmayın’ sloganı ile başlatmış oldukları projeden yararlanmak isteyen işitme dil ve konuşma engelli vatandaşlar için hafta içi 08.00-17.00 saatleri arası Sağlık Müdürlüğü Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde kurulan 0 533 156 76 66 numaralı telefona SMS atmaları veya WhatsApp üzerinden görüntülü olarak aramaları yeterli olacaktır" dedi.

İl Müdürü Bilge, uygulamayı işitme dil ve konuşma engelli bir hastanın evine tercüman sağlık personeli ile yaptığı ziyaretle yerince inceleyerek “Uygulama kısa zamanda benimsendi. Beğeni kazanan bu uygulamanın merkezdeki tüm hastanelerimizde geçerek hizmet kalitelerini arttırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda; Eskişehir Devlet Hastanesinde 2, Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2, Ağız Diş Sağlığı Hastanesinde 1, Osmangazi Üniversitesinde 1, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 3, 112 İl Ambulans Başhekimliğinde 3, Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde 2, Toplum Sağlığı merkezlerinde 4 ,Engelli Koordinasyon ve Çağrı Merkezinde 4 olmak üzere toplam 22 sağlık personeli işitme engelli vatandaşlar için sağlık kurumlarında hizmet vermek üzere aktif görev yapıyor. Ayrıca herhangi bir afet durumunda işitme engelli vatandaşlarımıza ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar göz önüne alınarak ilimizde yaşayan işitme, dil ve konuşma engelli vatandaşlarımızın isim, adresleri ve telefon numaraları Ulusal Medikal Kurtarma ekibi ile paylaşılmakta ve sürekli olarak güncellemesi yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.