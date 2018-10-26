İl Sağlık Müdürlüğünden ‘Aile Hekimlerine' eğitim

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimlerine yönelik ‘Kronik Hastalıklar İzlemi' eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce, bulaşıcı olmayan hastalıklar, risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları kapsamında aile hekimlerine yönelik ‘Kronik Hastalıklar İzlemi' (kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve hipertansiyon) eğitimi yapıldı. 3 hafta süren eğitim programında, toplumsal farkındalığı arttırmak, kalp ve damar hastalıklarının erken tanısını sağlamak ve tedavi standartlarını oluşturarak hastalık yükünü azaltmak amaçlandı. Ayrıca eğitimde, ‘Akılcı İlaç Kullanımı' dersleri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge tarafından verildi.

"Özellikle kış mevsiminde havaların soğuması ile antibiyotik kullanımı artış göstermektedir"

Bilge derslerinde, hastalara yazılan ilaçların yüzde 50sinden fazlası uygun olmayan bir şekilde reçetelendiğini ya da kişiler tarafından bilinçsiz bir şekilde temin edildiğini belirterek, “Hastaların yaklaşık yarısı hekimler tarafından kendilerine reçete edilen ilaçları doğru şekilde kullanmamaktadır. Yanlış ve gereksiz ilaç reçete edilmesi ve kullanımı, halk sağlığını etkileyen ciddi sorunlara neden olmaktadır. Özellikle kış mevsiminde havaların soğuması ile antibiyotik kullanımı artış göstermektedir. Birinci basamak tedavi hizmetlerinde tüm antibiyotik reçetelerinin çoğunlukla solunum yolu enfeksiyonları için düzenlendiği gösterilmiştir. Birçok solunum yolu enfeksiyonu vakasında antibiyotiklerin gerekli olmadığı bilinmektedir. Sadece bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili olan antibiyotikler, soğuk algınlığı veya grip gibi virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar için çözüm değildirler ve virüsün diğer insanlara bulaşmasını önlemezler. Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı direnç gelişimine neden olmakta ve ilaçların etkinliğinin azalmasına neden olmaktadır ” ifadelerini kullandı.

Bilge, derslerinin devamında ise hastaların ve hekimlerin gereksiz olarak enjeksiyon şeklindeki ilaçları tercih ettiğini ve bunun hem maliyet hem de güvenli olmayan enjeksiyonların yaydığı hastalıklar nedeniyle dünyada da önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Bilge ayrıca, hastaların ağızdan ilaç almasında sorun yoksa ağızdan ilaç alımının daha güvenli olduğunu ifade ederek bazı hastaların bitkisel ürünler kullandığını ve bu ürünlerin birçoğunun içeriğinde ilaç olduğunu söyledi. Hastaların poliklinik muayenelerinde mutlaka kullandığı ilaçlar ile kullandıkları bitkisel ürünleri yanlarında getirmeleri gerektiğini, hastalığa uygun ilaçlar reçete edilmesi ve aşırı ilaç kullanımından kaçınılarak, hastalardaki her belirtinin hastanın kullandığı ilaçların yan etkileri olabileceği unutulmamalıdır dedi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, aile hekimlerine eğitim veren müdürlük hekimlerinden Dr. Umut Aktaş, Dr. Emine Ünver Aker, Dr. Abdullah Alan, Uzm. Dr. Ahmet Mamur ve Uzm. Dr. Fatih Torlak'a teşekkür etti.