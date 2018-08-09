İl Sağlık Müdürlüğünden tarım işçileri projesi

Proje kapsamında; Alpu ilçesi kırsal alan da çalışan geçici tarım işçilerinin sosyo-ekonomik, sağlık sorunlarının giderilmesi, asgari yaşam standartlarının sağlanması ve yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak bu alanda çalışan işçilere ihtiyacı olan hizmetlerin sunulması amaçlanıyor. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, kırsalda çalışan “Gezici Tarım İşçilerinin” ihtiyacı olan ayakta muayene, sağlık taraması, gebe takip, aşı programları, sağlıklı beslenme eğitimi, aile planlaması koruyucu yöntemlerin eğitimi ve koruyucu yöntem aparat dağıtımı sağlık hizmetlerini Gezici Mobil Araçlarla, uzman sağlık ekiplerince verildiğini ifade etti. Ayrıca Alpu Çadır Kent’de yaşayanlara yönelik sağlık taramasında Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, Eskişehir Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Celal Sağlam ve Aile Hekimi Uzmanı Dr. Yasemin Sağlan ile birlikte projede görevli sağlık personellerince çadır kentte yaşayanların muayeneleri yapıldı.

Alpu ilçesindeki çadır kentte sağlık taraması gerçekleştiren Sağlık Müdürlüğü ekibini akşam saatlerinde ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge çalışmaları yerinde görerek hasta muayenesi de yaptı. Müdür Bilge yürütmekte oldukları projenin rutin dışı bir uygulama olduğunu tarım alanlarında çalışan işçilerin sağlık hizmeti almak için kent merkezi ve ilçe hastanelerine gitmekte zorluk yaşayanlara yaşam alanlarında sunulan özel bir hizmet olduğunu belirterek “Bu proje ile ilimizdeki ‘Gezici Tarım İşçilerinin’ sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ve olumsuzluklardan kaynaklı meydana gelen can kayıpları, uzuv kayıpları, kronik hastalıklar ve diğer maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmesini hedefliyoruz” dedi.