İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl Sağlık Müdürü Bilge'den yeni açılan Ağız ve Diş Sağlığı polikliniklerine ziyaret

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

Dr. Uğur Bilge, Emek Mahallesine yeni açılan Ağız ve Diş Polikliniğini ziyaret etti.


Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki Eskişehir Devlet Hastanesi polikliniklerin, Şehir Hastanesine taşınması ile boşalan semt polikliniklerinin yerine Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine bağlı 5 diş hekimi ile Ağız ve Diş Sağlığı poliklinikleri açıldı. Hizmet vermeye başlayan poliklinikleri ziyaret eden İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, bilgiler aldı. Bekleyen hasta ve yakınları ile sohbet eden Dr. Uğur Bilge “Hastalarımız diş sağlığı hizmetlerine ulaşımın bu şekilde kolaylaşmasından son derece memnun, Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en rahat ve ulaşılabilir kolay bir biçimde yararlanmasını istiyoruz. Açılan Ağız ve Diş Polikliniklerimizde diş muayenesi, diş çekimi, dolgu, hareketli ve sabit protez, kanal tedavisi ve diş taşı temizliği yapılabilmektedir. Yeni açılmış olmasına rağmen semt polikliniğimize 120'nin üstünde başvuru alıyoruz, protez dahil bir çok hizmeti burada verebiliyoruz, bu da halkımızdan takdir topluyor. Yeni açılan Şehir Hastanesi ile ilgili düşüncelerini sorduğumuz da böyle bir hastanenin kurulmasından ve Şehir Hastanesi'nde aldıkları hizmetlerden ayrı bir memnuniyet duyduklarını gördük, aynı zamanda da böyle bir tesisin Eskişehir'de açılmış olması nedeniyle teşekkür ve hayır dualarını aldık” dedi.


Doç. Dr. Uğur Bilge, poliklinik çalışanlarıyla bir araya gelerek istek ve önerilerini de dinledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.