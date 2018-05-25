İl Sağlık Müdürü Bilge’nin ilçe ziyaretleri

Dr. Uğur Bilge, ilçelerdeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

İlçe ziyaretlerinde Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları inceleyerek idarecilerden bilgiler alana Bilge, sağlık personeliyle de bir araya gelip çalışanların istek ve önerilerini dinledi. İlçelerdeki hizmet binalarının fiziki şartlarına da bakan Müdür Bilge ilçe sağlık kuruluşlarında karşılaştığı hasta ve yakınlarıyla da ilgilenerek almış oldukları sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini sorup geçmiş olsun dileklerini iletip şifa diledi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge Günyüzü, Seyitgazi, Han, Sarıcakaya ve Mihalgazi ’deki Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ziyaretleri akabinde Evde Sağlık Hizmetleri ekibiyle birlikte ilçedeki bu hizmetten yararlanan hastaların evlerine ziyarette bulunarak yapılan çalışmaları yerinde gördü. Hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenen müdür Bilge, ilçelerde verilen sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini sorarak istek ve önerilerini de dinledi. Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan hasta ve hasta yakınları ise; bu tür ziyaretlerin kendilerini mutlu ettiğini, moral bulduklarını, verilen sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirerek İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge’ye teşekkür ettiler.

Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge ilçe ziyaretleriyle ilgili yaptığı açıklamada; "Hem Kent merkezimizdeki yöneticilerimiz hem de ilçelerimizdeki ki yöneticilerimizle sağlık kuruluşlarımızdan hizmet alan tüm vatandaşlarımızı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletmeye çalışıyor hem de sorun ve önerilerini alıyoruz. Göreve başladığımız günden bugüne kadar 200’ün üzerinde aileye evlerinde yaptığımız ziyaretlerle sağlık hizmetleri ile ilgili yaşadıkları problemleri sorarak geri bildirimlerini birebir görüşerek not ettik. Sağlık hizmetlerinin daha iyi noktalara getirilmesi amacıyla saha çalışması yapıyoruz. Memnuniyetten ziyade yaşanan aksaklık ve eksiklerin tespitini yaparak giderilmesi için gayret sarf ediyoruz. Bu ziyaretlerimizi hizmet kalitemizi yükseltmek, sağlık hizmetleri sunumumuzu güçlendirmek adına devam ettireceğiz, Bu ziyaretler ile hizmet kalitemizi arttırırken vatandaşa ulaşan bir yönetim tarzı uyguluyor ve devletin sıcak, şefkatli yüzünü gösteriyoruz," dedi.

İl Müdür ü Doç. Dr. Uğur Bilge’ye ilçe ziyaretlerinde Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Şeydi Ahmet Güllü, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Mamur eşlik etti.