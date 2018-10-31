İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı Vali Çakacak başkanlığında yapıldı

Eskişehir İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı, Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında yapıldı

Valilikteki toplantıya; İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Büyükşehir Belediyesini Temsilen Oğuzhan Özen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü Temsilen Mithat Mutu ve kurul üyeleri katıldı.

Kasım ayı içerisinde Eskişehir'de oynanacak tüm müsabakaların centilmence başlayıp centilmence bitmesini dileyen Vali Çakacak, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Bizim en önemli önceliklerimizden bir tanesi sporda şiddetin önlenmesidir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde gittiği müsabakalardan zevk almasını, keyif almasını istiyoruz. Spor; saygı, sevgi, hoşgörü, dostluk paylaşımı gibi kişiye değer kazandırma adına önemli bir özelliğe sahiptir. Sporu biz ortak dil olarak görmek istiyoruz. Bu toplumsal olarak hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında alınması gereken güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıda ilgili kanun gereğince; spor müsabakalarında istenmeyen olayların önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler ve bu tedbirlerin uygulamalarının sağlanması, önlem ve yöntemlerin tespiti, spor müsabakalarında meydana gelen olayların nedenleri ve kaynakları ile bu olaylara neden olan diğer sorunların çözümü ile ilgili ortak kararlar, kurul üyelerince imza altına alındı.