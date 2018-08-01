İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

Toplantıya Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, TFF Bursa Bölge Müdürü Atilla Dönmez ve kurul üyeleri katıldı. Spor müsabakalarında oluşabilecek sorunlara dair alınması gereken güvenlik tedbirlerinin yanı sıra diğer konularında görüşüldüğü toplantı esnasında konuşan Vali Çakacak, “6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, ilimizde spor alanlarında yapılacak spor müsabakalarının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin önlemleri gözden geçirmek için bir araya geldik” dedi.

İlgili kurum kuruluşlara düşen görevler ve bu görevlerin aksatılmadan yerine getirilmesi ile spor müsabakalarının, insanları karşı karşıya getiren müsabakalar olmak yerine insanların zevkle izlediği faaliyetler olması gerektiğini belirten Vali Çakacak; sporun, saygı, sevgi, hoşgörü, dostluk paylaşımı gibi kişiye değer kazandırma adına önemli bir özelliğe sahip olduğunu kaydederek, "Eskişehir’de oynanacak tüm müsabakaların centilmence başlayıp aynı güzellikle bitmesini diliyorum” diye konuştu.

Kurul toplantısında, ilgili kanun gereğince; spor müsabakalarında istenmeyen olayların önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler ve bu tedbirlerin uygulamalarının sağlanması, önlem ve yöntemlerin tespiti, spor müsabakalarında meydana gelen olayların nedenleri ve kaynakları ile bu olaylara neden olan diğer sorunların çözümü ile ilgili ortak kararlar alındı.