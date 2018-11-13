İlaçların yan etkilerine dikkat

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Farmakovijilans' farkındalığının arttırılması amacıyla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesinde görevli Uzm. Ecz. Emel Aykaç, Uzm. Ecz. Nergiz Temiz Nemutlu, sağlık yöneticileri, kamu hastaneleri sağlık çalışanları, aile hekimleri, eczacılar, özel sağlık kuruluşlarının yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Toplantıda konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, ilaçların ruhsatlandırıldıktan sonra güvenliliklerinin takip edilmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi. Birçok ilacın ruhsatlandırılıp piyasaya verildikten sonra ciddi yan etki oluşturmaları nedeni ile piyasadan kaldırıldığını dile getiren Bilge, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığımızın uygulamaları doğrultusunda her ilde farmakovijilans irtibat noktaları kurulmuştur. Gerek kamu ve özel sektörde hizmet veren hastanelerimiz, gerek aile hekimliklerimiz gerekse serbest eczanelere vatandaşlar tarafından yapılan yan etki bildirimlerinin eksiksiz ve tam olarak TÜFAM'a bildirilmesi, ilaçların istenmeyen etkilerinin önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Siz değerli katılımcılarımızdan ve hastane yöneticilerimizden isteğimiz, hastanelerde bulunan farmakovijilans sorumlularının çalışmalarına destek vermeniz, kurumlarınızda gerekli eğitim çalışmalarını yapmanız ve sağlık çalışanlarınızı, tespit ettikleri yan etki bildirmeleri yönünde teşvik etmenizdir” dedi.

Türkiye Farmakovijilans Merkezi Sorumlusu Uzm. Ecz. Emel Aykaç ise, ülkemizde yürütülen farmakovijilans faaliyetleri, ruhsatlı ilaçların güvenliğinin neden takip edilmesi gerektiği, Dünya Sağlık Örgütüne bildirilen istenmeyen ilaç reaksiyonları, sorunun büyüklüğü ve hastaneye yapılan başvuruların oransal değerlerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Uzm. Ecz. Nergis Nemutlu ise; bir ilacın istenmeyen yan etkileri görüldüğünde yapılması gereken işlemlere yönelik, bir ilacın yan etkisi ile karşılaşıldığında mutlaka bildirim yapılması gerektiğini tufam@titck.gov.tr adresinden ve 0800 314 00 08 numaralı telefondan yapılabileceğini dile getirdi.

Farmakovijilans nedir?

Farmakovijilans "günlük klinik uygulamada ilaçların güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamasında karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması" şeklinde tanımlanıyor.