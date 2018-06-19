İletişim Bilimleri Fakültesi mezunları kep attı

150 öğrencinin kep attığı törende, gençler yeni yaşamlarına ilk adımlarını attı.

İletişim Bilimleri Fakültesinde düzenlenen mezuniyet töreni coşku içerisinde yapıldı. Çiçeği burnunda mezun öğrenciler, 4 yıllık lisans eğitiminin ardından kep atma sevincini yaşadı. Bu yıl yaklaşık 150 öğrencinin mezun olduğu törende aileler de çocukları kadar heyecan içinde bekledi.

“Ülkemiz ve insanlık için başarılı olmak zorundasınız”

Törende konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, ”Sevgili mezunlarımız, kuşkusuz bu töreni değerli kılan en önemli şey, sizlerin varlığınız. Ancak bugünlerinizi borçlu olduğunuz kıymetli ailelerinize öncelikle hitap etmek istiyorum; ‘Çocuklarınızın daha güzel koşullarda yaşamaları ve müreffeh bir geleceğe sahip olmaları hayaliyle yıllardır çaba sarf etmektesiniz. Yaptığınız fedakârlıkların değerini ölçebilmek elbette mümkün değil. Bizler, Anadolu Üniversitesinin bütün çalışanları, bu fedakârlıklarınızın bize yüklediği sorumlulukla yıllardır, emanetlerinize sahip çıkmak için elimizden geleni yaptık. Bütün imkânlarımızla kurduğunuz hayallerin gerçekleşebilmesi için çalıştık. Yaşadığımız dünyanın gereklilikleri her neyse, gençlerimizi bu gereklilikler doğrultusunda donatmaya uğraştık ve artık onların sahip oldukları bilgi birikimi ve kazandıkları tecrübeyle, daha güzel bir dünya için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirebilecek durumda olduklarını düşünüyoruz. Hatta Anadolu Üniversitesi farkı ile akranlarının çok daha ötesinde bir konumda olduklarına eminiz. Bu yüzden bundan sonra yapılabilecek en önemli şeyin, onlara güvenmek, sahip oldukları bilgi birikimlerini ve tecrübelerini hayata geçirebilmeleri için onları desteklemeye devam etmek olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Zaman zaman aşmakta zorlanacağınız bu sorunlar, sadece mesleki yaşantınızla ilgili olmayacak. Hepimizin geçtiği yollardan geçeceksiniz. Hepimizin çözmek için çaba sarf ettiğimiz sorunlarla yüzleşeceksiniz. Şundan kuşkum yok ki Anadolu Üniversitesi’nde geçirdiğiniz yıllar, aldığınız eğitim, katıldığınız ya da düzenlediğiniz kültürel ve sanatsal etkinlikler, kurduğunuz dostluklar ve çoğu zaman dört mevsimi ile hemhal olduğunuz kampüslerimizin size kattıkları sayesinde bizlerden çok daha kolay aşacaksınız, bu sorunları. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki bu aziz millet bizleri olduğu gibi, sizleri de çok büyük fedakârlıklarla okuttu. Artık ülkemiz ve kendiniz için sorumluluk alma zamanı geldi. Sizler sadece kendiniz ve aileleriniz için değil; ülkemiz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız” ifadelerini kullandı.

Rektör Gündoğan’ın ardından törende konuşan İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu, “Bugün burada, fakültemizin kuruluşunun 40’ıncı yılında 2018 yılı mezuniyetimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi lisans programlarından mezun olan genç iletşimcilerimizin haklı heyecanını paylaşmak, fakültemizin ülkemize kazandıracağı mesleğinde yetkin yeni mezunlarımızı şerefle uğurlamak için bir araya geldik. Öncelikle bu anlamlı günde bize katıldığınız ve sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve fakültem adına herkese teşekkür ediyor, törenimize hoşgeldiniz diyorum” dedi.

Kep atma töreninde mezun olmanın mutluluğunu yaşayan öğrencilerden Canberk Çevik, “Yeni hayat biraz ama ben biraz şanslıların arasındayım diyebilirim. Yani üniversitede çalışıyorum 4 sene boyunca. Mezun olduktan sonra da sanırım aynı yerde çalışmaya devam edeceğim. Çok güzel bir 4 sene geçirdim. Hocalarımın üzerimde büyük emekleri var. Umarım bundan sonrası için hayat güzel geçer” şeklinde konuştu.

Yeni mezunlardan biri olan Koray Korkmaz ise; “Yeni bir hayata atılmanın zorluklarını, stresleri aslında yaşıyorum. Ama bir yandan da memnunum. Onun dışında her şey gayet güzel” diye konuştu.

İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümü yeni mezunlarından, aynı zamanda bölümünü 1’incilikle tamamlayan Buse Çakıroğlu, “Kuşadası’ndan geldim buraya okumak için. Çok güzel bir 4 yıl geçirdim. Gerek hocalarım gerek ailem gerek arkadaşlarım çok destekçi oldular bu konuda ve öğrenim hayatıma da burada devam etmeyi planlıyorum. Yüksek lisansı burada yapmayı planlıyorum. Öncelikle bütün hocalarıma ve tabi ki de öncelikli olarak aileme, gerek maddi gerek manevi açıdan arkamda durdukları çok çok teşekkür ediyorum. Burada ailem olan çok çok yakın arkadaşlarım bu başarıda en büyük pay sahipleridir. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve gururluyum. Öncelikle yüksek lisans yapmayı planlıyorum ve daha sonra ise doktora yapacağım. Akademik kariyer planlıyorum açıkçası. Liseden beri en büyük hayalimdi ve bu hayali tekrar emin adımlarla gerek doğru gerek yanlış bir yoldan da gitsem kendime güvenerek bunu gerçekleştireceğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İletişim fakültesi yeni mezunları, kep atma töreninin ardından aileleriyle birlikte yaşadıkları mutluluğu fotoğraf çekinerek ölümsüzleştirdi.