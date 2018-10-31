İlk gün 5 bin hasta başvuru yaptı

Eskişehir'de 1971 yılında hizmet vermeye başlayan ve Millet Hastanesi olarak da bilinen Devlet Hastanesi kapandı. Hastanenin tüm birimleri tıbbi ve teknolojik imkânları üst seviyede olan Eskişehir Şehir Hastanesine taşındı. Eskişehir Şehir Hastanesinin hizmet vermeye başlamasıyla, Devlet Hastanesinde yatarak tedavilerine devam eden tüm hastalar 112 İl Ambulans Servisi Koordinasyonunda Eskişehir Şehir Hastanesi'ne taşındı.

"Toplamda 28 ambulansın görev yaptı"

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, devlet hastanesinde yatarak tedavileri devam eden 42 yoğun bakım, 34 yeni doğan yoğun bakım ve 54 servis hastası olmak üzere toplamda 130 hastanın şehir hastanesine taşımasında 28 ambulansın görev yaptığını belirtti. Bilge, “Sabah saatlerinde başlayan hasta nakillerimiz Eskişehir Devlet Hastanesi'nden 3 ayrı noktadan çıkış yapıp, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne de 3 ayrı girişten hastalar kabul edildi. Gün içerisinde tamamlanan taşınmada, 2 tane 4 yataklı, bir tane yoğun bakım, 6 tane kuvözlü ve 19 tane normal olmak üzere toplamda 28 ambulansın görev yaptı. Taşıma işlemi için Kütahya'dan 8, Afyonkarahisar'dan 6, Bilecik'ten 3, Bursa'dan 2, Ankara'dan 1 ambulans desteği aldık. Ayrıca taşınma esnasında herhangi bir aksaklık yaşanmadık” ifadelerini kullandı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesinin 30 Ekim Salı günü tüm poliklinikleriyle hizmet vermeye başladığını, gün içerisinde yaklaşık 5 bin başvurunun olduğundan bahsetti. Bilge, “Tüm poliklinikler, Radyasyon Onkoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Onkoloji, Kalp Damar Cerrahi, Cerrahi Onkoloji, Gastroenterolojik Cerrahi, Perinatoloji gibi özellikli birimleriyle eğitim ve araştırma hastanesi olarak Eskişehir halkımıza hizmet vermeye başladı. Eskişehir Şehir Hastanesinin sadece ilimize değil bölge halkına da hizmet sunacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan hastaneye gelen ilk hastaları karanfille karşılayan Bilge, servislerdeki görevli sağlık personellerini de unutmayıp teşekkür ederek karanfil takdiminde bulundu.