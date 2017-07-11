İlk yandal araştırma görevlisi Eskişehir’de göreve başladı

Mehmet Erdem Alagüney, alanında mezun olan ilk yandal araştırma görevlisi olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde atandı.

Mehmet Erdem Alagüney, Hacettepe Üniversitesinden İş ve Meslek Hastalıkları uzmanlığını alarak alanında mezun olan ilk yandal araştırma görevlisi olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesindeki görevine başladı. Devlet hastanelerinde ilk kez bu dalda poliklinik hizmetinin açılması ile ilgili Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Tunga Barçın, “Meslek hastalıkları, Uluslararası Çalışma Örgütüne göre gizli epidemi (salgın) olarak tanımlanmaktadır. Her yıl meslek hastalıklarına bağlı meydana gelen ölümler iş kazalarına bağlı ölümlerin yaklaşık 6 katıdır. Dünyada 2 milyon kişi meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetmektedir. Ölüme neden olmayan meslek hastalığı sayısı ise yıllık 160 milyon olarak tahmin edilmektedir. Kas iskelet sistemi hastalıkları yüzde 40 ile en çok harcama yapılan hastalık grubu iken, psikiyatrik rahatsızlıklar, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve dermatolojik problemler önde gelen başvuru nedenleridir. Solunum sistemi rahatsızlıkları ise en önemli fonksiyon kaybı (morbidite) nedenlerindendir” dedi.

“Dünya Sağlık Örgütüne göre meslek hastalığı, iş yeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile ortaya çıkan hastalıkların ortak adıdır” diyen Barçın şunları söyledi;

“2012 yılında çıkan 6331 Sayılı Kanunda mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıklar olarak tanımlamaktadır. Meslek Hastalığı tespit edilebilirse; tam ve doğru tanı ve bu doğrultuda tedavi, mesleksel etkilenimin devamının engellenmesi, doğru ve erken tanı konulup maruziyet kesilebilirse hiç tedaviye gerek kalmadan hastalığın iyileştirilmesi, İş arkadaşlarının hastalıklarının tespit edilmesi, sağlık harcamalarının azaltılması ve gereğinde çalışanların tazminat haklarına ulaşabilmeleri sağlanmış olacaktır. Bilimsel araştırmalara göre her bin işçiden yaklaşık 4 ila 12’sinde meslek hastalığı gelişebileceği tahmin edilmektedir. Türkiye’de yaklaşık 15 milyon sigortalıda 60 bin-180 bin meslek hastalığı beklenmektedir”