'İmam hatipler kapatılsın' yazılı menü hazırladığı iddia edilen işletme sahibi serbest bırakıldı

Eskişehir'de, 'İmam hatipler kapatılsın' yazılı menü hazırladığı iddia edilen ve 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' suçlamasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan bir barda, 'İmam hatipler kapatılsın' yazan ve başörtülü bir kadının kırmızı boynuzlu resmedildiği menünün fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde, iş yeri sahibi E.Ç.'yi 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan gözaltına aldı. İş yeri sahibinin emniyetteki sorgusunun akabinde adliyeye sevki sonrası çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.