“İmgenin Kimliği, Kimliğin İmgesi” sergisi Odunpazarı'nda

Çağdaş Sanatlar Galerisi sezona Mehmet Yılmaz'ın İmgenin Kimliği, Kimliğin İmgesi adlı sergisi ile merhaba dedi.

4 Mart 2017'de açılışı yapılan Çağdaş Sanatlar Galerisi'nin 13'üncü sergisi olma özelliği taşıyan açılışa Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, mazereti nedeniyle katılamazken, açılışa Başkan Kurt'u vekaleten Dilaver Atay katıldı. Eskişehirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide eserler, sanatseverlerden tam not aldı.

“Sanat-hayat birlikteliğinin en güzel örneğini yaşıyoruz”

Sergi açılışında konuşan Dilaver Atay, serginin Eskişehir'in kültürel kimliğini çoğaltacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çağdaş Sanatlar Galerisi'nin Eskişehir'in sosyal yükünü sanatsal bakış açısı ile gözde sanat mekânlarından biri olmayı hak ettiğini kaydeden Atay, Çağdaş sanatlar Galerisi'nin açıldığı günden beri ulusal ve uluslararası alanda isim yapmış çok değerli sanatçıları ve binlerce sanatseveri ağırladığını vurguladı. Atay, “Sanat-hayat birlikteliğinin en güzel örneğini yaşadığımız bu mekânda, sanatçımızın üslubuyla zenginleşmiş eserleri arasından hep birlikte sınır tanımaz bir yolculuk yapacağız. Sanatın hayatımıza farklı ve olumlu bir bakış açısı kazandıran yönü yadsınamaz. Sanat, bulunduğu ortamı yükseklere taşıyan; şehrin dokusunda kalıcı ve estetik izler bırakan; tanınırlığını arttıran, bulunduğu dönemin benliğinde kimlik oluşturan bir kavramdır. Eskişehir, bu kavramla beslendiği için Anadolu'nun incisi. Odunpazarı Belediyesi'nin sanata değer veren; sanatı mekanlara taşıyarak birbirleri ile buluşturan sosyal demokrat belediyecilik anlayışı çerçevesinde daha pek çok ulusal ve uluslararası işe imza atacak” dedi.

“Sanatta tasarruf yapmayan Kazım Kurt'a çok teşekkür ederim”

Açılışta konuşma yapan isimlerden biri de serginin küratörü Prof. Hayri Esmer oldu. Konuşmasında sergi ile ilgili bilgi veren Esmer, “Bu tür sanat sergilerini görmek son zamanlarda gittikçe zorlaşmakta. Bu anlamda Odunpazarı Belediyesi'nin ve Eskişehir'in sanata katkısını ayrıcalıklı görüyor, sanat şehri olmakta kat ettiği yolu önemli görüyorum. Eskişehir'de kuşku yok ki insanlar sanatla daha iç içeler bundan dolayı da daha şanslılar. Tasarruf tedbirlerinin yoğun bir biçimde uygulandığı ülkemizde, sanatta tasarruf yapmayan Odunpazarı Belediyesine ve özellikle Başkan Kazım Kurt'a çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dilaver Atay, Mehmet Yılmaz ve Küratörler Hayri Esmer ve Rıdvan Coşkun'a teşekkür plaketi verdi. Ardından da açılışa katılanlar hep birlikte sergiyi gezdi.

Mehmet Yılmaz'ın İmgenin Kimliği, Kimliğin İmgesi adlı sergisi, 12 Kasım Pazartesi gününe kadar Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde izlenebilecek.