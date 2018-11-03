İnanç önderleri Eskişehir'de buluştu

Eskişehir Sarısungur Köyü Türkmenlerinden İbrahim Ulu anısına Horasan'dan Anadolu'ya, Hacı Bektaş Veli'den Sücaaddin Veli'ye Eskişehir Ocakları ve Erenler Buluşması Eskişehir'de gerçekleşti.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP İl Başkanı Rabia Akman, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ETO Başkanı Metin Güler, 44 ilden gelen inanç önderleri, STK temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Sücaaddin Veli Dergahı Dedesi Mehmet Demirtaş açılış duasını yaptı. Daha sonra Hacı Bektaş Veli Dergahı Çelebi Kolu Ulusoy ailesinden Hüseyin Hürrem Ulusoy bir konuşma yaptı. Ulusoy, “Bugün burada Horasan'dan Anadolu'ya gelmiş olan erenleri, evliyaları yad etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Erenlerin, evliyaların bize çizdiği yol ahlaka dayalı bir İslam anlayışıdır. Kuşkusuz bu İslam anlayışı özüne dönen bir İslam anlayışıdır” dedi.

Konuşmaların ardından erenlerin dilinden ve telinden nefesler gösterisi yapıldı.