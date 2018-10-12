İngiliz sağlık heyetinden Fizyomer'e tam not

Sağlık turizmi çalışmaları kapsamında İngiltere'den Eskişehir'e gelen 18 kişilik doktor heyeti, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezini ziyaret etti. Fizyomer Başhekimi Dr. Türkan Tünerir'den merkezde bulunan cihazlar ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi alan heyet Fizyomer'e hayran kaldı.

Gerçekleşen ziyaret ile ilgili bilgi veren Tünerir, "Sağlık turizmi çalışmaları kapsamında Özel Anadolu Hastanesi'ne Sağlık Turizmi Derneği'nin ortak yürüttüğü bir çalışma ile İngiltere'den Beyin cerrahi, genel cerrahi, ortopedi uzmanı gibi hekimlerin yer aldığı 18 kişilik doktor heyeti şehrimize geldi. Böylece İngiliz heyeti hem şehrimizi hem de şehrimizdeki hastaneleri yakından tanıma imkanı buldular. Kendi ülkelerinde pahalı olan sağlık hizmetlerini, ülkemizde daha iyi şartlarda ve daha ekonomik olarak alabileceklerdir " diye konuştu.

İNGİLİZ HEYET FİZYOMER'İ YAKINDAN İNCELEDİ

İngiliz doktor heyetine Eskişehir ile ilgili bir tanıtım sunumu gerçekleştirildiğini dile getiren Tünerir, kendisinin de Fizyomer'i tanıtan bir sunum yaptığını ve ardından heyetin Fiyzomer'i ziyaret ettiğini söyledi. Tünerir, bu ziyaretle ilgili konuşarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ziyaret kapsamında heyete yaptığım sunumda Fizyomer'i tanıttım. Fizyomer'de hangi cihazların bulunduğu hangi tedavilerin yapıldığı konusunda bilgi verdim. Sağlık heyeti daha sonra Fizyomer'e geldi ve merkezimizi ziyaret etti. Tedavilerimizde kullandığımız cihazları yerinde görme ve inceleme fırsatı buldular. Merkezimizi gezen ve bilgi alan heyet, hastanemiz ve cihazlarımızı çok beğendi. Avrupa şartlarında bir bina ve iç donanımın olduğunu söylediler. Bizimle çalışmak istediklerini ilettiler. Eskişehir'e hasta göndermek için bizimle irtibata geçeceklerini söylediler. Bu da şehrimiz adına ve bizim için gurur verici bir gelişme."

"ÜLKEMİZ VE ŞEHRİMİZ ADINA ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Sağlık Bakanlığı'nın, sağlık turizmi çalışmalarını desteklediğini ifade eden Tünerir, "Sağlık Bakanlığının, yabancı hastaların ülkemizde tedavi olmaları yönünde yaptığı önemli çalışmalar var. Biz de Eskişehir'de bulunan özel hastanelerin sağlık turizmine katkıda bulunmasını hem ülkemiz hem de şehrimiz adına çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.