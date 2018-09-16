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İnönü Belediye Başkanı Bozkurt'un yeni eğitim yılı mesajı

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 2018-2019 eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Türkiye'ye, eğitim camiası çalışanlarına, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Bozkurt yaptığı mesajında, “Okul yöneticileri, emanet ettiğimiz çocuklarımızı vatana millete hayırlı bireyler olarak yetiştirecek olan öğretmenlerimiz, anne babalar ve sevgili öğrenciler; 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bugün başlıyor. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz ders başı yaparak okulları, öğretmenleri, arkadaşları, sıraları ve kitapları ile buluşacaklar. Yeni eğitim-öğretim yılının, ülkemize, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyor; sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı olmasını temenni ederek sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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