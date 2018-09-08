İnönü Belediyesi, 24. Uluslararası Beypazarı Festivali’nde

Uluslararası Beypazarı Yöresi, Kültür Turizm ve Tarih Festivali’nde açtığı stantla ilçenin yöresel tatları ve İnönü’ye özgü giyim, kültür sanat eseri ve yiyeceklerinin tanıtımımı gerçekleştirdi.

24. Uluslararası Beypazarı Yöresi, Kültür Turizm ve Tarih Festivali’ndeki İnönü Belediyesi standında İnönü Hünerli Ev Kadınları Kadın Girişimcileri ilçe mutfağına has; manda kaymağı ve yoğurdu, mercimekli mantı, dolama mantısı, güveç, keşkek, yoğurtlu çorba, şipirt ve tirit yemeklerini festivale gelenlere tanıttı. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve kursiyerleri tarafından da yapılan sim sırma işli yöresel kıyafetler, İnönü sim sırmadan yapılan takı ve kolyeler festivale gelenlerin beğenisine sunuldu.

Üç gün süren festivalde İnönü kafilesine İlçe Halk Eğitim Müdürü Cihan Taktekin başkanlık ederken, öğretmenlerden Emine Karaarslan, Fatma Aytaç, Fatma Turgut, kursiyerlerden ise Elif Ersöz, Burcu Albuz, Burcu Demirci, Jale Nalbant ile Fatma Kurt katıldı.