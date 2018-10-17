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İnönü Belediyesi amatör spora destek vermeye devam ediyor

İnönü Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da İnönü Oklubalıspor Kulübüne malzeme desteği vermeye devam etti.


İnönü Belediyesi sosyal sorumluluk çerçevesinde 2018-2019 sezonunda ilçede bulunan İnönü Oklubalıpor Kulübüne malzeme desteği vermeye devam etti. Kulübün ihtiyaçları doğrultusunda belediye tarafından temin edilen kamp eşofmanı, krampon, forma ve spor ayakkabılardan oluşan malzemeler İnönü Oklubalıspor Kulüp Başkanı Ali Yeşil'e teslim edildi.


Kulüp Başkanı Yeşil, her yıl olduğu gibi bu yıl da amatör spor kulüplerinden desteğini esirgemeyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve İnönü Belediyesine teşekkür etti.

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