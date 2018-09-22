İnönü Belediyesi Erenköy Mahalle sakinlerinin çağrısına kulak verdi

Muhtarlar ve mahalle sakinlerinden gelen talepleri belli bir program dahilinde gündeme alan İnönü Belediyesi, çalışmalarıyla halkın takdirini kazanmaya devam ediyor. Son olarak Erenköy Mahalle sakinlerinden gelen camii tuvaletlerinin bakım ve onarım talebini üzerine harekete geçen İnönü Belediyesi ekipleri, bakım-onarım çalışmalarının yanı sıra yeni bir kadın tuvaleti de yaparak vatandaşların hizmetine sundu.

Mahalle sakinleri taleplerini hemen programa alarak yerine getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve ekibine teşekkürlerini iletti.