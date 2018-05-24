İnönü Belediyesi Erenköy’de iftar sofrası kurdu

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde programı kapsamında Erenköy Mahallesi’ndeki iftarlara katılarak vatandaşlarla birlikte oruç açtı. İftar sofralarını tek tek dolaşan Başkan Bozkurt, vatandaşlarla sohbet ederek, herkese hayırlı Ramazanlar diledi. İftar vaktinin habercisi akşam ezanı ile birlikte oruçlar dualar eşliğinde açıldı.

İftar Programına; Belediye Meclis Üyeleri Halil Büyükçiftçi, Tahsin Çelik, Ali Erol, Sakine Parlar, Havva Demirağ Karanalbant, Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel Zeybek, Ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selim Şen, Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Duymuş ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.