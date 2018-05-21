İnönü Belediyesi her mahallede bir iftar sofrası kuruyor

İftar programlarına Seyitali Mahallesi ile başlayan İnönü Belediyesi, ikinci programını Aşağıkuzfındık ve Yukarıkuzfındık mahallelerinde düzenledi. İftar programlarında ilçe sakinleri ile bir araya gelip sohbet eden, istek ve önerileri dinleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, rahmet ve mağfiret ayında yapılan ibadetlerin kabul olmasını dileyerek vatandaşlara hayırlı ramazanlar diledi. Ramazan ayı boyunca yapılacak olan iftar programları eski köylerden oluşan mahallelerin yanı sıra, ilçe merkezindeki dört mahallenin toplu katılımıyla kapalı pazar yerinde 13 Haziran 2018’de gerçekleştirilecek. İnönü Belediyesi, Ramazan ayının sonunda 14 Haziran Perşembe günü kapalı pazar yerinde "Ramazana Elveda Bayrama Merhaba" sloganıyla düzenleyeceği "Geleneksel Çocuk Eğlence Programı" ile Ramazan’a veda edecek.