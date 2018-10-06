İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnönü Belediyesi kültür turları Çanakkale gezisi ile devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kültür gezileri kapsamında ilçe sakinleri, Çanakkale Şehitliği’ni ve savaşların geçtiği noktalardaki müzeleri görmenin heyecanını yaşadı.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kültür gezileri kapsamında ilçe sakinleri, Çanakkale Şehitliği'ni ve savaşların geçtiği noktalardaki müzeleri görmenin heyecanını yaşadı.


Belediyenin düzenlediği geziye katılanlar, belediye personeli ve rehber eşliğinde; Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası, Zığın Dere Hastane Şehitliği Şahin Dere Hastane Şehitliği, Şehitler Abidesi, Ertuğrul Tabyası ve Yahya Çavuş, Albayrak Sırtı, Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, 57.Alay Şehitliği ve Conkbayırı'nı gezdi ve Çanakkale hakkında bilgilendi.


Geziye katılan vatandaşlar, Türkiye tarihinde büyük bir öneme sahip olan Çanakkale gezisini düzenleyen başta İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt olmak üzere belediye personeline teşekkürlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.