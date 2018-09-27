İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnönü Belediyesi parkları kamelyalar ile donattı

İnönü Belediyesi, ilçede bulunan parkları ahşap kamelyalarla donattı.


İnönü Belediyesi Fen İşleri ekiplerin tarafından ilçe genelinde bulunan park ve bahçelerde yenilme ve bakım onarım çalışmaları kapsamında kamelya montajı çalışması yaptı. İlçe sakinlerinin yağışlı havalardan etkilenmeden parklarda güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile başlatılan çalışmalar kapsamında şık ve güzel tasarımları ile beğeni toplayan kamelyalar önceden hazırlanan yerlerine monte edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.