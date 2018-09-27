İnönü Belediyesi parkları kamelyalar ile donattı

İnönü Belediyesi Fen İşleri ekiplerin tarafından ilçe genelinde bulunan park ve bahçelerde yenilme ve bakım onarım çalışmaları kapsamında kamelya montajı çalışması yaptı. İlçe sakinlerinin yağışlı havalardan etkilenmeden parklarda güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile başlatılan çalışmalar kapsamında şık ve güzel tasarımları ile beğeni toplayan kamelyalar önceden hazırlanan yerlerine monte edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.