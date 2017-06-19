İnönü Belediyesi personeli iftar yemeğinde buluştu

Her yıl düzenlenen iftar yemeği bu sene Pınarbaşı Havuzları Tesisi’nde gerçekleştirildi. Hep birlikte oruçların açıldığı programa belediye meclis üyeleri ve çalışanlarının yanı sıra kısa süre önce TRT Satın Alma Daire Başkan Yardımcılığına atanan Eski Başkan Yardımcısı Mehmet Kepez’de katıldı. İftar yemeği sonrası kısa bir konuşma yapan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, özverili çalışmalarından dolayı belediye çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Bozkurt, ilçe halkı ve personel adına teşekkürlerini sunduğu Kepez’e plaket takdim etti.