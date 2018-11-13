İnönü Belediyesi tarla yollarında iyileştirme çalışmalarına devam ediyor

Çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda tarla yollarına ulaşımı sağlayan yollarda çalışmalarına devam eden İnönü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Yukarı Havuzlar bölgesinde bulunan yollarda blokaj malzeme ile yol iyileştirme çalışmalarına devam ettiler. İlçede tarımla uğraşan çiftçiler ekim sezonu öncesi belediye tarafından yol iyileştirme çalışmaları yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek ekim yapılacak arazilere ulaşmakta yaşadıkları zorlukları giderdiği için İnönü Belediye Başkanı Kadar Bozkurt'a teşekkürlerini ilettiler.