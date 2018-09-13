İnönü Belediyesi'nde okullar eğitime hazır

Eskişehir'in İnönü Belediyesi, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçe genelindeki tüm okullarda başlattığı temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamladı.

İnönü Belediyesi temizlik ekipleri 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesi ilçedeki okullarda eksiklikleri gidererek çevre düzenlemesi yaptı. Belediye tarafından ilçeye bağlı okullarda başlatılan temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmasında; okul bahçelerinde bulunan ağaçlık alanlar ot ve çöplerden arındırıldı. Zamanla kullanılmaz hale gelen çöp kutuları yenileri ile değiştirilirken belediyeden yapılan açıklamada, yeni eğitim döneminde geleceğin teminatı olan çocukların daha iyi eğitim alabilmeleri ve daha sağlıklı ortamlarda yetişebilmeleri için başlatılan çalışmaların tamamlanarak okul idarelerine teslim edildiği belirtildi.

Yapılan çalışmaları takdirle karşılayan öğrenci velileri, okul idarecileri yapılan çalışmalardan dolayı İnönü Belediyesine ve personeline teşekkür etti. Belediye tarafından Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulunda yapılan çalışmalara gönüllü olarak destek veren öğrencilere ise gösterdikleri duyarlılıktan dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından hediye edilen kol saatleri belediye personeli tarafından verildi.