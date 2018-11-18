İnönü Belediyesi'nden amatör spora destek

Eskişehir'in İnönü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda İnönü Doğan Güneş Spor Kulübüne malzeme desteği vermeye devam etti.

İnönü Belediyesi sosyal sorumluluk çerçevesinde 2018-2019 sezonunda ilçede bulunan İnönü Doğan Güneş Spor Kulübüne malzeme desteği vermeye devam ediyor. Kulübün ihtiyaçları doğrultusunda belediye tarafından temin edilen eşofman ve spor ayakkabılardan oluşan malzemeler Kulüp Başkanı Recep Kacır'a teslim edildi.

Kulüp Başkanı Kacır, her yıl olduğu gibi bu yılda amatör spor kulüplerinden desteğini esirgemeyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve İnönü Belediyesine teşekkür etti.